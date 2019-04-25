Юным футболистам из детских домов Урала показали Екатеринбург-арену из ложи губернатора (ФОТО)

Сегодня «Мегафон» провел экскурсию на «Екатеринбург-Арене» для участников футбольного турнира среди детских домов уральского региона. Ребята из Челябинской, Тюменской, Курганской, Кировской и Свердловской областей, а также из Удмуртии побывали на стадионе, где прошлым летом проходили матчи Чемпионата мира по футболу-2018.

Юным спортсменам показали раздевалку сборной Франции – обладателя кубка ФИФА. Комната главного тренера национальной команды – Дидье Дешама – восторга у молодых футболистов не вызвала, а вот сама раздевалка с именными табличками знаменитых на весь мир спортсменов привели в восторг. Самыми популярными «локациями» для селфи были именные места Поля Погба, Килиана Мбаппе, Антуана Гризмана. В том числе – у тренеров, сопровождавших ребят.

После осмотра раздевалки футболисты переместились в тренировочную комнату с искусственным покрытием, где им провели мастер-класс игроки и тренеры «Урала-2». Ребят научили фирменным финтам Роналду, Месси и других звезд мирового футбола, а после вручили по монете с Забивакой. Взрослые футболисты посоветовали своим юным коллегам положить их под пятку на время завтрашнего турнира – на удачу. Затем экскурсия переместилась на поле, где ребятам объяснили сложное устройство натурального газона, рассказали, откуда выходят футболисты на игру, дали возможность посидеть на скамейке запасных. После участники турнира побывали в VIP-секторе, а финалом экскурсии стало посещение губернаторской ложи, откуда матчи Чемпионата мира смотрели высокие гости Екатеринбурга, в том числе – президент ФИФА Джанни Инфантино в компании свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Юных футболистов почему-то больше всего заинтересовало, на котором именно месте сидит глава региона.

Сам турнир по футболу, который каждый год проводит «Мегафон», пройдет завтра, но уже не на «Екатеринбург-Арене», а в теплом манеже «Урала».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.04.19

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