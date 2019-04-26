Виновник ДТП, в котором погибла семейная пара, получил 2 года колонии

Красноуфимский районный суд вынес приговор по делу водителя, по вине которого перед Новым годом произошла смертельная авария на трассе Екатеринбург – Пермь. В ДТП погибла семейная пара.

Трагедия случилась поздним вечером 27 декабря 2018 года на 188-м километре трассы. Подсудимый – гражданин Казахстана Рашид Лепесов – управлял грузовиком DAF-XF95 с прицепом. По данным следствия, водитель не учел погодных условий, пошел на обгон и столкнулся на встречной полосе с ВАЗ-21074. Находившиеся в салоне легкового автомобиля люди погибли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, Лепесов был признан виновным в преступлении по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Суд приговорил мигранта к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением водительских прав на три года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.04.19

Под площадью 1905 года разрешили рыть метро и строить парковки (КАРТА). / «Они пинали стены и взрывали петарды» – подробности ЧП в здании, где на подростка рухнула бетонная балка (ФОТО). / 26 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»