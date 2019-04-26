Китайские бизнесмены оценили цифровизацию Академического микрорайона (ФОТО)

В Екатеринбурге проходит российско-китайский бизнес-форум. Накануне делегация предпринимателей из Поднебесной посетила микрорайон Академический, где реализуется пилотный проект «Умный город» и создается медицинский кластер.

Участники форума посмотрели, как работают современные цифровые технологии в системе безопасности (уличное видеонаблюдение) и управлении коммунальными ресурсами. Во время визита представители Академического обратили особое внимание гостей на достижение и потенциал микрорайона как центра инноваций.

Как сообщил гендиректор ГК «Кортрос» Станислав Киселев, компания делает очередной шаг в развитии партнерства с Китаем. Началом послужило подписание соглашения с компанией «Комплант». «Мы осуществляем технологический прорыв, и в этих целях расширяем партнерство с лидерами отрасли – крупнейшими высокотехнологичными компаниями КНР», – подчеркнул он.

Генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле в России Сюй Циньли назвал визит делегации в Академический очень успешным.

«За несколько часов мы получили информацию о проекте создания медкластера. Проект интересный и выгодный, поскольку имеет господдержку. Для привлечения дополнительных инвесторов предложил бы представить проект в разных местах и на разных платформах», – прокомментировал Сюй Циньли.

Сегодня бизнес-форум двух стран продолжится в Уральской торгово-промышленной палате. На встрече речь пойдет, в том числе, и о применении цифровых технологий в строительстве Академического микрорайона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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