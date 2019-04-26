Майские шашлыки запретили в 19 муниципалитетах Свердловской области

В преддверии майских праздников уже в 19 территориях Свердловской области введен особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, полностью запрещены любые действия с открытым огнем в следующих МО: Екатеринбург, Березовский, Каменск-Уральский, Богданович, Асбест, Первоуральск, Верхотурье, Алапаевск, Сухой Лог, Камышлов, Староуткинск, Рефтинский, Талица, Шаля, Галкинское, Обуховское, Восточное сельское поселение, Махнево, Каменский район.

Гражданам запрещено разводить костры, сжигать мусор, палить траву. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа:

– на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;

– на должностное лицо – от 15 000 до 30 000 рублей;

– на юридическое лицо – от 200 000 до 400 000 рублей.

Екатеринбург. Другие новости 26.04.19

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