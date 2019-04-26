На Урале стали чаще болеть ветрянкой – прививаются меньше 1% свердловчан

Свердловчане в 1,8 раза чаще жителей других регионов болеют ветрянкой. Медики объясняют это тем, что детям не ставят прививки.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном управлении Роспотребнадзора, в 2018 году зарегистрировано 42 554 случая ветряной оспы, что на 8% выше уровня 2017 года, в 1,3 раза выше 2016 года, в 1,5 раза выше среднемноголетнего уровня, в 1,8 раза выше среднероссийского показателя. Подавляющее большинство (96,3%) заболевших – дети до 17 лет. Чаще всего болеют дети, посещающие садики. Вместе с тем прививки от ветрянки в 2018 году поставили всего 178 человек. В первом квартале 2019 года привились 335 человек, в том числе 259 детей. Годовой план выполнен всего на 0,8%.

Заболевание начинается остро с повышения температуры тела и появления на разных участках тела пятнистой сыпи разной величины. В течение нескольких часов сыпь переходит в везикулы (пузырьки) с последующим образованием корочки. Корочки отпадают через 2-3 недели, не оставляя на коже никаких следов. Заболевание протекает в основном в легкой форме. Однако у взрослых ветрянка протекает значительно тяжелее, напоминают санврачи.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.04.19

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