Сексуальный прапорщик из Екатеринбурга поднимет боевой дух Росгвардии (ФОТО)

Прапорщик из Екатеринбурга Анна Храмцова стала победительницей Первого всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росгвардии, в конкурсе приняли участие более тысячи женщин – военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов Российской Федерации, от Владивостока до Калининграда. Отборочный тур проходил на региональном и окружном уровнях. Участницы заключительного этапа конкурса определились накануне Дня Росгвардии. Их конкурсные фотографии были представлены на официальном сайте ведомства, где в течение месяца проходило онлайн-голосование.

Абсолютной победительницей конкурса стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Управления Росгвардии по Свердловской области – за нее проголосовали более 57 тысяч человек. Ее портретный снимок, а также портреты 12 финалисток послужат основой для создания календаря Росгвардии на 2020 год.

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Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.04.19

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