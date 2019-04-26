В Екатеринбурге ищут пропавшего школьника (ФОТО)

В Екатеринбурге разыскивают Андрея Хайруллина 2004 г.р.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, утром 20 апреля подросток ушел в школу, расположенную на улице Бакинских Комиссаров, 50, и пропал. Мобильного телефона у школьника при себе не было.

Приметы подростка: рост 172 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые короткие, челка удлиненная, глаза карие, брови прямые. На момент ухода был одет в черную спортивную куртку, серую толстовку, спортивные штаны черного и серого цветов, черные кроссовки. При себе имел школьный черный рюкзак.

Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Андрея Хайруллина, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-45-74 (78, 80), 325-42-05, 356-42-15 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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