В Екатеринбурге на железнодорожной станции загорелся вагон (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня на станции Шарташ загорелся вагон. ЧП случилось примерно в 16 часов.

В пресс-службе УТ МВД России по УрФО рассказали, что пожар произошел в вагоне-теплушке, это рабочий объект, который находился в технической зоне станции. Поэтому никакого нарушения в графике движения поездов нет. Что хранилось в вагоне и почему случился пожар, устанавливается, на месте работают полицейские.

В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что на месте работали 4 машины и 15 человек личного состава. Площадь пожара составила 60 кв. м. За полчаса пожар потушили. Никто из-за огня не пострадал.

Екатеринбург, служба информации

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