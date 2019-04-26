По центру Екатеринбурга проехали танки. Ночная репетиция Парада Победы (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы с участием тяжелой техники. По информации организаторов, по брусчатке на площади 1905 года проехали более 100 единиц военной техники и промаршировали около 2 тысяч военнослужащих.

Репетиция Парада Победы – 2019

Колонну боевых машин возглавил легендарный Т-34. Следом за ним двигались мотоциклисты и «Тигры». Кроме того, на репетиции показали белые снегоходы – их перевозили на грузовиках, а также военные автомобили на базе УАЗ «Патриот», оснащенные крупнокалиберными пулеметами и минометами. Представители ЦВО сообщили, что весь гусеничный парк, участвующий в параде, будет «обут» в специальные прорезиненные «башмаки» для сохранности дорожного покрытия екатеринбургских улиц и гранитной брусчатки на площади 1905 года.

Следующая репетиция с участием военной техники состоится 3 мая, а 7 мая в центре Екатеринбурга пройдет генеральная репетиция.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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