Ночью в Екатеринбурге ловили иностранных таксистов-нелегалов

В ночь с 26 на 27 апреля в Екатеринбурге прошла спецоперация. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», оперативники регионального ГУ МВД, совместно с сотрудниками УФСБ, УГИБДД России по Свердловской области проверяли такси и выявляли водителей-нелегалов. Всего было досмотрено порядка 200 машин.

По результатам проведенных мероприятий несколько десятков человек привлечено к административной ответственности, более 20 иностранцев будут депортированы с территории Российской Федерации. Источник агентства в силовых структурах области также сообщил, что подобного рода мероприятия теперь будут проводиться в Екатеринбурге на регулярной основе.

Екатеринбург, Елена Васильева

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