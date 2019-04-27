МЧС вводит режим повышенной готовности в Пасху из-за пожароопасности храмов

Спасатели призвали свердловчан быть особенно внимательными и аккуратными при посещении церкви в праздник Пасхи.

«Все храмы содержат в интерьере и обиходе множество пожароопасных предметов. Здесь зажигают свечи и лампады, имеются деревянные изделия, ковровые покрытия и другие горючие материалы. Из-за большого количества открытых источников огня, а также нахождения огромного количества людей, включая детей, крайне важно обеспечить все меры пожарной безопасности в период проведения праздничных служб», – отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На территории Свердловской области праздничные богослужения будут проводиться в 267 религиозных объектах. Всю неделю перед Пасхой сотрудники МЧС проводили инструктаж для настоятелей и служителей храмов, проверяли исправность автоматических систем противопожарной защиты и эвакуационные пути.

Для обеспечения безопасности во время православного праздника силы и средства МЧС с 18:00 27 апреля до 09:00 28 апреля будут работать в режиме повышенной готовности. На дежурство выйдут 978 спасателей и 332 единицы специальной техники.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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