В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу метеорологов, в воскресенье 28 апреля ожидаются сильные и очень сильные осадки в виде мокрого снега. В южной части региона днем будет идти снег с дождем.

В отдельных районах есть опасность гололеда на дорогах, ночью возможны метели и установление временного снежного покрова. Спасатели предупреждают, что возможно налипание мокрого снега на провода. Из-за сильного снегопада могут быть перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях.

Автомобилистам рекомендуется быть осторожными в дороге, так как непогода сильно ухудшит видимость.

Предупреждение МЧС разослано во все муниципалитеты. Дежурно-диспетчерские службы приведены в готовность на случай ЧП, отметили в министерстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.04.19

МЧС вводит режим повышенной готовности в Пасху из-за пожароопасности храмов. / Приговор подросткам-убийцам и нищенские зарплаты врачей – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Ночью в Екатеринбурге ловили иностранных таксистов-нелегалов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»