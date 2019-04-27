В Североуральске 6-летний мальчик умер после падения с горки

В Североуральске возбуждено уголовное дело после сообщения о гибели ребенка в поселке Калья.

Накануне 6-летний мальчик вместе с другими детьми катался на металлической горке и неудачно упал с нее. Вечером он пожаловался на головную боль, а сегодня рано утром дошкольнику стало плохо, у него поднялась высокая температура. Мама ребенка вызвала скорую помощь, но, несмотря на оказанную врачами помощь, мальчик скончался у себя дома.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Для выяснения точной причины гибели ребенка назначена судебная медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники и очевидцы происшествия.

По предварительным данным, семья мальчика благополучная и на учете в органах системы профилактики не состоит. Следователи выясняют, кому принадлежит горка, с которой упал ребенок, а также ее техническое состояние. Кроме того, будет проверка, насколько своевременно и полно была оказана мальчику медицинская помощь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.04.19

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