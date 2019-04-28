Нижнетагильские зеки пригласили рэпера Басту в гости (ВИДЕО)

Заключенные ИК-12 записали видеооткрытку для популярного рэп-исполнителя Басты. Артист приезжает с концертом в Нижний Тагил 17 мая. По этому случаю зеки сочинили музыкальное приглашение и сняли клип.

Басту пригласили в ИК-12

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, хип-хоппером выступил Евгений Брусницын, на баяне ему аккомпанировал Евгений Кудрин. «На счету творческого коллектива ИК-12 это не первая музыкальная композиция, ребята стараются и по-настоящему вкладывают душу в свои песни, именно поэтому их работы сразу же становятся хитами, по крайней мере в пределах нашего учреждения. Надеемся, что музыкант оценит их творчество и приедет к нам в качестве гостя для того, чтобы вживую услышать их новые композиции», – прокомментировал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными, майор внутренней службы Вадим Иванов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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