Белая Пасха: Свердловскую область засыпало снегом (ФОТО)

Свердловскую область завалило снегом перед первомайскими праздниками. Как и предупреждали синоптики, в воскресенье начался сильный снегопад и метель. Утром осадки прошли в северной части региона, а днем достигли Екатеринбурга.

В большинстве городов области снова установился снежный покров.

Красноуральск. 28 апреля 2019г.

Резкое похолодание распространилось и на соседние регионы – в Пермском крае тоже образовались весенние сугробы.

Стоит добавить, что сегодня проходит много массовых мероприятий в связи с православным праздником Пасхи. В Екатеринбурге в 16.00 начнется крестный ход, во время которого верующим будут раздавать благодатный огонь из Иерусалима.

Прогноз погоды пока неутешительный. По информации свердловского гидрометцентра, снег будет идти еще два дня. Завтра температура воздуха днем не поднимется выше +2 градусов, а ночью будут слабые морозы, в некоторых районах области при прояснении возможно похолодание до -15 градусов. Самым холодным днем станет вторник, 30 апреля. На 1 мая также ожидаются осадки – мокрый снег с дождем.

Первоуральск. 28 апреля 2019г.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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