В Екатеринбурге гипермаркет «Окей» запутал покупателей старыми ценниками (ФОТО)

В гипермаркете «Окей» на Ботанике вовремя не заменили ценники на товары, что ввело в заблуждение покупателей.

Как рассказал РИА «Новый День» горожанин Данила Б., он купил в Пасху два десятка яиц, которые продавались с праздничной скидкой по цене 92,4 рублей. Но уже на кассе обнаружилось, что яйца продаются по «старой» цене – за 154 рубля. Продавец заявила, что работники магазина просто забыли поменять ценники и отказалась продавать товар со скидкой.

Между тем, отказ магазина продавать товар по заявленной цене можно расценивать как нарушение прав потребителя. «Цена на ценниках должна быть в наличии в обязательном порядке, и она является существенным условием договора. Информация, указанная на ценнике значима, так как именно она позволяет потребителю сделать выбор из имеющегося аналогичного товара. Следовательно, продавец обязан продать покупателю товар по той цене, которая указана на ценнике, и, вместе с тем, в случае продажи товаров потребителю по более высокой цене, убытки могут быть взысканы с тех, кто не успел вовремя поменять ценник», – разъясняется в памятке Роспотребнадзора. За указанное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 14.8 КоАП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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