В Екатеринбурге срочно «переобули» дорожную технику на зимний манер

Практически вся уборочная техника Екатеринбурга уже была переведена на летний регламент работы, поэтому после начала снегопадов потребовалось некоторое время на то, чтобы вновь навесить на спецмашины оборудование для зимней уборки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в среднем переоборудование одной комбинированной дорожной машины заняло от получаса до часа. Кроме того, в связи с похолоданием специалистам пришлось временно отключить гидранты, в которых заправлялись водой поливомоечные машины, чтобы не допустить их обмерзания.

Сразу после переоборудования все КДМ вышли на прочистку и прометание проезжих частей. Всего прошлой ночью в городе работало 173 единицы техники и 105 дорожных рабочих. На проезжие части рабочие высыпали более 213 тонн противогололедных материалов, а на тротуары – более 22 тонн мелкофракционного щебня. С улиц города было вывезено почти 750 тонн снега. Уборка будет продолжаться и в течение сегодняшнего дня. Администрация города просит водителей без необходимости не пользоваться личными автомобилями и передвигаться по городу на общественном транспорте.

Тем временем горожане отмечают, что почти все тротуары в Екатеринбурге покрылись льдом, что еще больше затрудняет перемещение по городу.

Екатеринбург, служба информации

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