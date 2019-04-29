В Нижнем Тагиле девушку-сироту отправили жить в квартире без окон и пола

В Нижнем Тагиле чиновники управления социальной политики незаконно сняли девушку-сироту с очереди на жилье. Справедливость пришлось восстанавливать прокуратуре и двум судебным инстанциям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного органа, девушка попала в детдом в 2005 году, так как ее родителей лишили родительских прав. По достижении 18-летнего возраста, в 2013 году, воспитанница была поставлена на учет для получения жилья. Впоследствии выяснилось, что девушка зарегистрирована в муниципальной квартире по улице Проезжей. Еще до ее рождения эта квартира была предоставлена ее бабушке. Но сама заявительница никогда не проживала там.

При этом в жилище царит антисанитария, нет пола, оконные проемы забиты досками, входная дверь закрывается на болт. То есть по факту квартира непригодна для проживания. Но чиновники все равно сняли с учета сироту, признав ее обеспеченной жилым помещением.

Прокуратура потребовала от управления соцполитики отменить решение, но безрезультатно. В интересах девушки-сироты надзорный орган подал иск в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Дело было выиграно, но сотрудники управления соцполитики подали апелляцию. Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений и подтвердил незаконность действия чиновников. Приказом начальника управления соцполитики воспитанница детского дома была восстановлена на учете для предоставления жилья.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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