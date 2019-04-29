Скорую на Урале теперь можно вызвать по единому телефону 112

Скорую медицинскую помощь на территории Свердловской области теперь можно вызвать по единому номеру экстренных служб. Для этого необходимо позвонить по номеру 112.

«В здравоохранении региона обеспечение вызова экстренных оперативных медицинских служб по единому номеру 112 организовано путем проведения взаимной интеграции информационной системы дежурно-диспетчерских служб скорой медицинской помощи с системой обеспечения вызова «112». При этом сохраняется ранее принятый порядок приема звонков и реагирования дежурно-диспетчерских служб – 03 на сообщения от населения по номерам 03/103», – сообщили в пресс-службе минздрава области.

Система «112» в части здравоохранения обеспечивает оказание экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, для уменьшения ущерба здоровью при несчастных случаях, авариях, пожарах, дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах, а также при прочих чрезвычайных ситуациях.

Таким образом, теперь в Свердловской области скорую можно вызвать по номерам:

112 – как со стационарного, так и с мобильного аппарата (через сотового оператора);

03 – со стационарного телефонного номера;

103 – с мобильного устройства (через сотового оператора).

Екатеринбург, Елена Васильева

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