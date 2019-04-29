Прокуратура проверяет екатеринбургскую больницу, где врач дважды взял деньги за протез с умирающего от рака пенсионера

В Екатеринбурге прокуратура проверяет сотрудников горбольницы №14 на предмет возможных нарушений при оказании медпомощи пенсионеру, страдающему онкологическим заболеванием.

Как рассказали местным СМИ родственники пациента, мужчина болел раком пищевода. Для облегчения его состояния врачи рекомендовали установить эндопротез, за который семья больного заплатила 50 тысяч рублей. Позже выяснилось, что эта операция проводится бесплатно. Более того, родственники утверждают, что больница получила деньги за протез дважды – от них и от страховой компании. Но после первой операции рентген показал, что протеза в теле мужчины нет. Пенсионер умер в реанимации в прошлую пятницу.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства при оказании медицинской помощи пациенту городской больницы. Будет установлено, проводилась ли операция по установке эндопротеза пациенту, должны ли были ее проводить бесплатно, из каких источников финансировалось ее проведение», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Доследственную проверку также начал следственный комитет Свердловской области. Правоохранители опрашивают родственников умершего и истребуют медицинские документы, касающиеся лечения пациента.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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