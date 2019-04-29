Строители перекроют часть улицы Радищева в Екатеринбурге

Со 2 мая по 20 мая 2019 года специалисты ООО «Компания «Атомстройкомплекс» в связи с проведением работ по устройству сетей водоснабжения закроют движение автомобилей по улице Радищева на участке ее пересечения с улицами Московской и Шейнкмана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, трамвайное движение перекрываться не будет. На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Шейнкмана, Куйбышева, Московской.

Водителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели.

Екатеринбург, служба информации

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