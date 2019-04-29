Из-за высокого износа сетей число коммунальных аварий выросло почти на 25%

В Свердловской области подвели предварительные итоги отопительного сезона 2018-2019 годов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта информация опубликована на официальном портале правовой информации. Согласно ей, с 15 сентября по 24 марта в регионе произошло 197 коммунальных аварий (за аналогичный период 2017-2018 гг. – 149). Устранение последствий 25 из них заняло более суток.

Чаще всего аварии происходили на водопроводных сетях – 75 раз (год назад – 64). На тепловых сетях случилось 69 аварий (год назад – 40), на электрических – 47 (год назад -42), на газовых – 6 (год назад – 3). Причиной роста числа аварий специалисты называют высокий износ основных фондов системы ЖКХ.

Одновременно областное правительство утвердило график мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. До 3 июня должны быть подведены итоги отопительного сезона в муниципалитетах с обязательным учетом прежних недостатков, а также составлены графики поставки топлива в котельные. В июле начнутся летние ремонтные работы на сетях. К 13 сентября муниципалитеты должны сообщить в минЖКХ о готовности жилого фонда к началу нового отопительного сезона.

Екатеринбург, служба информации

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