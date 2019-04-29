Покупателю из Свердловской области подсунули кукурузные палочки вместо металлодетектора

Жителю Североуральска под видом металлодетектора подсунули кукурузные палочки и попкорн. За коробку закусок мужчина заплатил 10 тысяч рублей.

Разочарованный покупатель обратился в полицию и рассказал, что нашел в сети сайт, на котором увидел металлодетектор стоимостью 10 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, он захотел купить оборудование и позвонил продавцу, который представился Олегом. Продавец попросил перевести 700 рублей – за пересылку наложенным платежом. Житель Североуральска, 34-летний мужчина, согласился. Продавец попросил адрес мужчины и сказал скинуть ему на карту 10 тысяч, просьба была выполнена, после чего продавец отправил скриншот квитанции, подтверждающей отправку посылки.

Посылка пришла 24 апреля. Но радости покупателю не доставила – вместо металлодетектора в ней лежали 10 пачек кукурузных палочек и попкорн. Продавец на звонки более не отвечал.

«Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам заказывать товары только на проверенных сайтах и никогда не переводить предоплату за товар неизвестным лицам. Проверяйте и сравнивайте любую доступную информацию о человеке, с которым решили сотрудничать, чтобы обезопасить себя от мошенничества в интернете», – напомнили в полиции.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 29.04.19

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