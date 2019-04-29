Авиакомпания потеряла багаж целого самолета по пути из Екатеринбурга в Калининград

Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот» пожаловались на потерю багажа при перелете из Екатеринбурга в Калининград с пересадкой в Москве. Рейс SU-1405 вылетел из уральской столицы вчера вечером, но в аэропорт пункта назначения багаж до сих пор не прибыл.

«Мы летели из Екатеринбурга в Москву самолетом «Аэрофлота». Рейс задержали на час из-за погодных условий (был сильный снегопад), видимо, на этом же этапе проблема с багажом случилась. Еле успели на стыковку в аэропорт Шереметьево, оттуда уже летели до Калининграда на самолете «Россия». Багаж до сих пор никому не выдали. И не говорят, когда это случится», – рассказал РИА «Новый День» пассажир этого рейса.

Неприятности с багажом спутали планы группе екатеринбургских юристов, которые прилетели в Калининград на конференцию. Все материалы к мероприятию у них остались в чемоданах, добавил собеседник агентства.

В пресс-службе «Аэрофлот» пообещали предоставить комментарий по этой ситуации позднее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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