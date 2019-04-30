В Полевском водитель «газели» сбил дедушку и разгрузился над трупом

В Полевском водитель «газели» во дворе сбил 80-летнего дедушку и не заметил этого. Пенсионер остался лежать под машиной, пока мужчина разгружал воду из кузова.

Об этом ЧП сообщил сайт «Бажополь.рф». По данным издания, накануне днем во воре дома № 15 мкр. Ялунина 30-летний водитель «газели» сдавал назад во дворе и сбил пенсионера 1939 года рождения, который медленно шел по дороге. На опубликованной видеозаписи заметно, что машина просто наехала на пенсионера, он упал, после чего водитель остановил машину, вышел из нее, достал из кузова воду и понес по адресу доставки. Пенсионера он, судя по всему, не заметил. После того, как водитель отнес воду, он вернулся к машине, закрыл двери и уехал. Пожилой мужчина остался лежать на асфальте.

Сотрудники ГИБДД ведут проверку по факту смертельного ДТП. Известно, что водительский стаж мужчины – 13 лет. В момент аварии он был трезв.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 30.04.19

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