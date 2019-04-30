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Вторник, 30 апреля 2019, 12:04 мск

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Убийцам двух стариков из Краснотурьинска грозит пожизненное заключение

Фото СУ СКР по Свердловской области

Пожизненное заключение грозит двум жителям Краснотурьинска за убийство пенсионеров и ряд других преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, утром 4 июля 2018 года обвиняемый 1992 г.р. рассказал своему сообщнику 1980 г.р., что в доме на улице 8 Марта в Краснотурьинске живут 85-летняя женщина и 79-летний мужчина, у которых есть сбережения и ценные вещи. Злоумышленники купили в аптеке резиновые перчатки, чтобы не оставить отпечатков пальцев, и эластичный бинт для скрытого переноса ножа. Постучав в дверь пенсионеров, они представились продавцами товаров. Когда 85-летняя женщина открыла им дверь, преступники расправились с ней – младший держал и зажимал рот, а старший ударил ножом. После этого старший из обвиняемых расправился и с хозяином квартиры. Добыча разбойников составила 400 тысяч рублей наличными и ювелирные изделия на сумму около 65 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СКР.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что преступление было раскрыто благодаря оперативной работе сыщиков уголовного розыска ГУ МВД области и их коллег из Краснотурьинского ОВД. Подозреваемые были задержаны в Екатеринбурге. Один из них ранее неоднократно судим. При аресте полицейские работали совместно с коллегами из спецподразделения СОБР Росгвардии.

Краснотурьинск, служба информации

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