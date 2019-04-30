Екатеринбуржец взыскал с трейдера 3 миллиона рублей за проигрыш на бирже

Житель Екатеринбурга прогорел на бирже, но смог через суд взыскать убытки со своего трейдера.

Все началось с того, что Алексей П. решил вложить деньги в инвестиции и в январе 2018 года заключил с Виталием К. договор на оказание консультационных услуг. Исполнитель помог клиенту выбрать биржевые инструменты, а также получил доступ к его брокерскому счету.

Результат инвестирования рассчитывался по окончании каждого отчетного периода. Но финансовые вложения не оправдались. К концу второго отчета активы Алексея подешевели на 48,27% от первоначальной стоимости.

В договоре был прописан пункт, по которому в случае падения стоимости активов заказчика более чем на 5% по сравнению с первоначальным балансом, трейдер обязуется компенсировать в течение пяти дней сумму до 95% за счет собственных средств. В мае 2018 года Алексей направил Виталию требование об исполнении обязательств, но ответа не получил. Прождав четыре месяца, мужчина подал на брокера в суд. Он просил взыскать с Виталия 3 млн 088 тыс. 870 рублей, расходы по оплате юридических услуг – 70 тысяч рублей и проценты за пользование чужими деньгами – 74 238 рублей. Ответчик подал встречный иск, в котором просил признать пункт договора о возмещении заказчику убытков недействительным. Свою позицию он обосновал тем, что биржевая игра основана на риске, поэтому трейдер не несет ответственности за потерянные деньги.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга встал на сторону Алексея, удовлетворив его требования частично. Сумма взыскания убытков не изменилась, но компенсация расходов за юридические услуги и госпошлину была снижена. В итоге Виталий должен был выплатить бывшему клиенту 3,2 миллиона рублей.

Ответчик пытался обжаловать решение в областном суде. Но судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводами первой инстанции.

«Доказательств, подтверждающих, что трейдер предпринял все необходимые и разумные действия для снижения потенциальных убытков заказчика, представлено не было. Также нет доказательств того, что при снижении стоимости активов заказчика ответчик согласовал с ним свои дальнейшие действия. Поскольку истец понес убытки именно в связи с действиями ответчика, решение Октябрьского районного суда оставлено без изменения», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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