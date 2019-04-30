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Вторник, 30 апреля 2019, 12:04 мск

Новости Екатеринбург

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Голая женщина опять разгуливает по Уктусу (ВИДЕО)

Фото предоставлено очевидцами

Во дворе на Рощинской, 29, больше недели по утрам разгуливает голая женщина. Об этом паблику «Инцидент Екатеринбург» сообщили очевидцы. По словам местных жителей, впервые неизвестная вышла на улицу в неглиже 20 апреля. Дама выходит во двор с сумочкой и на каблуках, чтобы вынести мусор. «Она выходит практически каждый день. С утра еду на работу, в чате дворовом пишут, что опять ее видели», – рассказал очевидец «Новому Дню».

Голая женщина на улице

На кадрах с камер видеонаблюдения отчетливо видно, как женщина проходит по тротуару, срезает через парковку до мусорных баков, а затем возвращается. При этом вокруг много прохожих, которые, кажется, не обращают внимания на обнаженную. Ранее правоохранители рассказали «Инциденту», что по факту сообщений будут проводить проверку.

В полиции РИА «Новый День» пообещали, что прокомментируют ситуацию позже.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

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