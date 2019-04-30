В центре Екатеринбурга автомобилист устроил погоню за угонщиком своей машины

В Екатеринбурге автомобилист чуть не лишился своего «Инфинити», припаркованного на проспекте Ленина. Угонщик завел машину и выехал на дорогу, но владелец смог догнать преступника на машине соседа по парковке.

Автоугонщика задержали накануне, 29 апреля, а сама попытка угона с последующей погоней произошла 13 апреля. Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, владелец «Инфинити» припарковался рядом с проспектом Ленина, 54а, и зашел в офис. Выглянув в окно, он заметил, как его машина уезжает с парковки – причем в процессе задев стоящую рядом машину. Владелец угнанного авто кинулся на улицу, быстро объяснил проблему владельцу пострадавшей машины, после чего началась погоня. Спустя некоторое время «Инфинити» остановилась, владелец подбежал к машине, открыл пассажирскую дверь, но угонщик тут же убежал.

Его разыскали сотрудники ОП №7. Это оказался нигде не работающий мужчина 1992 года рождения, который в феврале этого года вышел из колонии. Подозреваемый рассказал, что зашел в офис, увидел оставленную без присмотра сумку, нашел в ней ключи от автомобиля и решился на угон. Выехать на дорогу у него получилось, но затем мотор заглох, а после появления владельца машины пришлось сбежать.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 161 УК Российской Федерации «Покушение на грабеж в крупном размере». Максимальное наказание за подобное преступление составляет до семи лет лишения свободы. На время следствия молодой человек помещен под стражу. Полицейские не исключают, что он мог совершить и другие преступления. Граждан, обладающих какой-либо информацией о противоправной деятельности данного человека либо пострадавших от его действий, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-07, 294-14-94 либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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