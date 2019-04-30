В майские праздники маршруты «Ласточек» продлят до Серова

Во время майских каникул традиционно возрастает количество пассажиров на пригородных поездах. В связи с этим в выходные дни будут ходить сдвоенные составы «Ласточек» из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Кроме того, на электричке можно будет добраться до Серова без пересадок.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, увеличение составов «Ласточки» до 10 вагонов коснется следующих поездов:

№ 7065 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 14:37) с 1 по 4 и с 9 по 11 мая;

№ 7077 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:25) 30 апреля и 8 мая;

№ 7069 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 19:03) со 2 по 5 и с 10 по 12 мая;

№ 7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:36) 2, 3, 4, 10 и 11 мая;

№ 7064 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 14:19) со 2 по 4, 10 и 11 мая;

№ 7066 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 17:00) со 2 по 5 и с 10 по 12 мая;

№ 7072 Кушва – Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 06:01) 1, 6, 9 и 13 мая.

Рейс скоростной электрички № 7077 Екатеринбург – Кушва (отправление из уральской столицы в 17:25) будет продлен до Серова 30 апреля, 5 и 12 мая. Обратный рейс из северного города отправится 1, 6 и 13 мая в 03:15, прибытие в Екатеринбург в 09:25.

Также в майские праздники изменится расписание некоторых поездов «Ласточка»: № 7067, 7062, 7060, 7077, 7072 в направлении Нижнего Тагила (Кушвы) и № 7055, 7056, 7053, 7054 в направлении Кузино (Шали). Изменения можно уточнить в пригородных кассах или на сайтах РЖД и Свердловской пригородной компании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.04.19

В центре Екатеринбурга автомобилист устроил погоню за угонщиком своей машины. / Голая женщина разгуливает по Уктусу (ВИДЕО). / В Историческом сквере Екатеринбурга включили фонтан. И тут же выключили (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»