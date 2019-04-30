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Вторник, 30 апреля 2019, 12:05 мск

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Уралец забил знакомого молотком ради сварочного аппарата

Талицкий районный суд вынес приговор мужчине, убившего своего давнего знакомого за сварочный аппарат. Преступник, который ранее уже был судим за изнасилование и грабеж, отправится в колонию строгого режима на 14 лет.

Убийство произошло в августе прошлого года. 36-летний свердловчанин распивал алкоголь в квартире своего знакомого. Там он увидел сварочный аппарат и решил похитить его.

«Подсудимый предпочел наиболее дерзкий способ хищения – с применением насилия к хозяину квартиры. Сначала он несколько раз ударил потерпевшего кулаком, а затем вооружился молотком и продолжил наносить им удары по голове мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Похитив сварочный аппарат, подсудимый скрылся с места происшествия», – сообщили в следственном управлении СК.

Преступление было раскрыто по горячим следам. Оперативники угрозыска быстро установили виновника и задержали его. «Это был ранее неоднократно судимый гражданин. В 2003 году он был судим за разбой и изнасилование, а в 2009 – за грабеж. Теперь этому «джентльмену удачи» предстоит отбыть еще более длительный срок в местах не столь отдаленных», – добавил пресс-секретарь полицейского Главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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