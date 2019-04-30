Россельхознадзор: саженцы в торговых сетях не всегда соответствуют климату региона

Федеральные торговые сети, в которых есть отделы для садоводов, иногда продают саженцы сортов, которые не очень хорошо подходят для Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела контроля за качеством зерна и семенного контроля свердловского управления Россельхознадзора Зухра Барбакова. По словам эксперта, случается, что в сетевые магазины в регионах с абсолютно разными климатическими условиями завозят одинаковые плодовые культуры. Покупателей ждет разочарование: саженцы, которые районированы, например, для Краснодарской области, могут не прижиться на Урале. Некоторые культуры, например, черешня, вообще не имеют сортов, районированных для выращивания в Свердловской области. Тем более не стоит и покупать саженцы с рук у продавцов, которые вместо документов показывают только красивые цветные фотографии огромных плодов – скорее всего, это обман. Поэтому специалисты советуют приобретать саженцы в региональных плодопитомниках или на селекционной станции – там они будут гарантированно подходить для наших условий.

При покупке семян стоит обратить внимание на их соответствие ГОСТу, а также проверить свидетельство о качестве: оно не должно быть просроченным. Дело в том, что при изменении условий хранения, особенно температуры и влажности, семена могут прорасти до момента посева, а значит, совершенно утратить всхожесть. Поэтому проверка материала на соответствие посевных качеств требованию национальных стандартов проводится в зависимости от культур каждые четыре, шесть и восемь месяцев, но не реже одного раза в год.

Кроме того, с начала 2019 года Россельхознадзор выявил в Свердловской области 11 партий семян, зараженных сорняками, в частности, повиликой. Чаще других эти сорняки попадают в пакетики моркови и петрушки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.19

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