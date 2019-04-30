Свердловские чекисты нашли подпольный водочный цех и 8639 бутылок «паленки» (ФОТО)

Сотрудники УФСБ по Свердловской области провели в поселке Измоденово Белоярского района спецоперацию, в результате которой был обнаружен цех по разливу фальсифицированного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ, на территории участка, арендуемого уроженцем Грузии, изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости, расфасованной в 8 639 стеклянных бутылок с этикетками водки и коньяка марок «Нефть», «Голд», «Арбатская», «Дербент», «Кенигсберг» и «Бакарди», более 10 тысяч пустых бутылок, коробки пробок и дозаторов для бутылок.

Фальсификат изъят и передан на хранение в управление Росалкогольрегулирования по УрФО.

Результаты оперативно-разыскных мероприятий направлены в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Белоярский район, служба информации

Белоярский район. Другие новости 30.04.19

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