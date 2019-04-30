Метрополитен заплатит 200 тысяч за то, что сотрудник ФСБ пронес муляж бомбы

Свердловский облсуд оставил в силе решение Верх-Исетского суда, которым ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушение требований в области транспортной безопасности. Эту информацию РИА «Новый День» подтвердили сегодня в облсуде.

В материалах суда первой инстанции сообщается, что сотрудники ФСБ провели проверку эффективности антитеррористических мер в метрополитене: на станциях «Проспект космонавтов», «Динамо», «Геологическая». Первые проверки были проведены 19 декабря 2018 года: с 06 часов 50 минут по 07 часов 10 минут – на станции «Площадь 1905 года», с 08 часов 20 минут по 08 часов 27 минут – на станции «Проспект космонавтов», с 11 часов 55 минут по 11 часов 00 минут – на «Динамо». Во всех трех случаях сотрудник ФСБ проносил муляж взрывного устройства, причем сканеры, просвечивающие багаж, его не обнаружили. Еще одна аналогичная проверка была проведена 1 января 2019 года на станции «Геологическая».

Главный государственный инспектор отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности Ространснадзора Соловьева Ю.Л. в суде потребовала привлечь ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» к административной ответственности и назначить штраф.

Представитель подземки возразил, что в материалах проверки ФСБ не усматривается реальная угроза совершения теракта, и само по себе проведение компетентным органом проверки с использованием тест-предметов и тест-объектов не влечет за собой применения административной ответственности. Муляж самодельного взрывчатого вещества не является предметом, в отношении которого установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности.

Однако Верх-Исетский суд принял сторону надзорного органа.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.04.19

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