Живодеры отрубили собаке лапу (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге неизвестные отрубили бродячей собаке лапу. Инцидент произошел в районе восьмого километра Сибирского тракта. Искалеченное животное доставили в ветклинику и сделали срочную операцию. Подробности – в материале «Нового Дня».

Живодеры отрубили собаке лапу

Елена Васильева рассказывает: Гриша, так зовут пса, живет в районе восьмого километра Сибирского тракта вблизи лечебницы для душевнобольных около пяти лет. Бродячего пса знают все в округе и периодически подкармливают его. В минувшую пятницу утром местные жители нашли дворнягу в заброшенном доме, лежащую на листьях. «Он был весь в крови. Сначала подумали, что это собаки его подрали. А потом нашли лапку. По ней явно видно, что она отрублена», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» Елена Васильева.

Местные предполагают, что живодеры разрубили собаке лапу топором или саперной лопатой, так как на обрубке остались две отметины. Гришу поймали и отвезли в ветклинику. «Кость была раздроблена. Поступил он к нам в тяжелом состоянии, была большая кровопотеря, состояние шока. Мы взяли соответствующие анализы, обезболили и после стабилизации состояния ампутировали ему конечность выше места, где была травма. Затем сформировали культю», – сообщила врач-хирург Ксения Моисеева.

Сейчас Гриша боится людей. При виде съемочной группы «Нового Дня» пес забился в угол клетки. Для дворняги ветеринары ищут хозяев, чтобы к моменту выздоровления у покалеченного животного появился дом. Лечение и реабилитация могут занять от нескольких недель до пары месяцев, говорят ветеринары.

Операцию и все медикаменты Гриша получает за счет неравнодушных жителей, которые знают пса. В общей сложности они собрали около 10 тысяч рублей. Елена Васильева дополнила, что начали даже действовать мошенники, которые предлагают перевести деньги им на помощь искалеченному животному. Однако переводить средства никому не нужно, так как сбор средств окончен.

В ветлечебнице же от помощи не отказываются, говорят, что Грише можно помочь или даже пристроить его. Для этого нужно позвонить в клинику по номеру +7 343 257 70 22.

В отделении по связям по СМИ в УМВД по Екатеринбургу «Новому Дню» сообщили, что по данному факту отделом полиции № 6 проводится проверка, сотрудники полиции опрашивают персонал ветеринарной клиники для установления картины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 30.04.19

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