В Екатеринбурге металлический навес рухнул на двух женщин

В Екатеринбурге металлический навес под тяжестью снега обрушился на двух женщин. ЧП случилось сегодня на мини-рынке на улице Бардина.

В соцсетях очевидцы сообщают, что из-за падения листа металла пенсионерка повредила спину. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что одну из пострадавших медики отпустили после осмотра, вторую отвезли в больницу. По факту случившегося идет проверка.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.04.19

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