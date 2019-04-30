Директор свердловской компании оштрафован на 900 тысяч рублей за слив серной кислоты в почву

В Свердловской области вынесен приговор 52-летнему руководителю Уральской свинцовой компании, по вине которого случилась локальная экологическая катастрофа под Верхним Тагилом.

Суд установил, что глава коммерческой организации с августа 2016 года по июль 2017 года занимался хранением отходов, относящихся ко второму классу опасности, на не предназначенных для этого объектах. В частности, по его указанию рабочие предприятия сливали в почву серную кислоту из отработавших аккумуляторов. Из-за химического загрязнения множество деревьев вокруг площадки предприятия погибли деревья: березы, осины, сосны, ели и пихты. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил свыше 2 миллионов рублей, сообщили в следственном управлении СК по Свердловской области.

Директору предприятия были предъявлены обвинения по ч.2 ст.247 УК РФ «Транспортировка и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды» и ч.3 ст.261 УК РФ «Уничтожение иных насаждений в результате загрязнения».

Суд назначил ему штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, коммерсант должен возместить причиненный ущерб природе в сумме 2,2 миллиона рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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