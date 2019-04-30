В Асбесте раскрыто убийство матери четверых детей

В поселке Малышева под Асбестом задержан 39-летний местный житель, которого подозревают в убийстве 33-летней Татьяны Сутунковой, матери четверых несовершеннолетних детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Свердловской области, убийство было совершено еще в начале апреля. Но подозреваемый, муж сестры жертвы, некоторое время пытался создавать видимость, что женщина жива – писал с ее телефона сообщения другим родственникам. На самом деле он спрятал тело – сначала недалеко от своего дома. Затем, как добавил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, преступник украл у соседей детскую коляску, погрузил в нее тело погибшей, отвез к колодцу и сбросил в него.

Родственники погибшей заподозрили неладное только 20 апреля и обратились в полицию. Женщину искали волонтеры и пользователи соцсетей. Но подтвердились худшие опасения: 27 апреля тело убитой было найдено в колодце. Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения в убийстве.

Валерий Горелых добавил, что сыщики уголовного розыска, чтобы изобличить подозреваемого, использовали полиграф, более известный в народе как «детектор лжи». Также Горелых рассказал, что у погибшей остались четверо детей, их судьбой в настоящее время занимаются сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД города Асбеста.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 30.04.19

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