Екатеринбуржцы спели и сплясали под речи о будущем росте зарплат (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург в очередной раз отметил Первомай. Праздничные традиции нарушены не были: руководители выступали с трибуны памятника Ленину, а граждане в колоннах пели и плясали, чтобы согреться.

Песни, Ленин и водочка за углом – Первомайская нетленка

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая, самая многочисленная колонна, в которой прошли чиновники, единороссы, профсоюзы и ОНФ, насчитывала около 20 тысяч человек. В составе первых лиц произошли серьезные изменения: впервые в качестве главы Екатеринбурга плечом к плечу к губернатору Куйвашеву шел Александр Высокинский. Прямо за его спиной держали изрядно потрепанный плакат «Защитим права человека», который фигурирует в первомайских репортажах уже много лет.

Сам митинг провластных объединений не принес почти ничего нового: губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев, которые «любят и умеют трудиться», Александр Высокинский пожелал здоровья и хорошего настроения. Председатель Федерации профсоюзов, депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Ветлужских заявил с трибуны, что профсоюзы должны вести с работодателями переговоры о повышении зарплаты, и это позволит потом увеличить доходы и работников бюджетной сферы.

В толпе выступающих чиновников слушали не особенно внимательно. Люди пытались как-то согреться в прохладную погоду: например, в колонне «Водоканала» танцевали ламбаду под гармонь, а сотрудники одной из крупных корпораций пели песню бременских музыкантов. Не дожидаясь конца выступлений городских и областных руководителей, члены профсоюзов начали разбредаться с площади, роняя флажки и выпуская воздушные шары, которые взмывали вверх и застревали в проводах.

После профсоюзов и ЕР на площадь традиционно вступили коммунисты. После мартовского роспуска городского комитета комсомола молодежи в колонне заметно поубавилось. Вся колонна составила не более 200-250 человек. Выступавшие от коммунистов депутаты заксо Александр Ладыгин и Александр Ивачев, как и обещали, разгромили пенсионную и мусорную реформу, а также не забыли выразить негодование по поводу того, что «народного кандидата в президенты» Павла Грудинина суд лишил двух третей состояния в пользу бывшей жены. Коммунисты убеждены, что исход процесса был продиктован политическими мотивами.

Еще две парламентские партии, «Справедливая Россия» и ЛДПР, не стали выносить на улицы плакаты с лозунгами, ограничившись партийной символикой и воздушными шарами.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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