Легионеры Да Коста и Паре покинули «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» объявил хоккеистов, у которых завершились контракты с клубом. Команду покидают два легионера – француз Стефан Да Коста и канадец Франсис Паре.

Среди других выбывших: защитники Кирилл Лямин, Станислав Егоршев, Георгий Мишарин, Кирилл Кольцов, нападающие Илья Крикунов, Евгений Грачев, Денис Казионов, Евгений Чесалин. Также «Автомобилист» расстается с вратарем Владимиром Сохатским и вратарским тренером Альбертом Ширгазиевым. Вместо него тренерский штаб клуба пополнять специалисты Андрей Соколов и Константин Власов. Ранее сообщалось, что на следующий сезон в команде будут играть пять легионеров.

С тремя уже подписаны контракты – это вратарь Якуб Коварж и нападающие Найджел Доус и Дэн Сектон. Еще с двумя иностранцами ведутся переговоры. Также активно ходят слухи, что состав «Автомобилиста» пополнит 40-летний Павел Дацюк, который уже объявил об уходе из петербургского СКА. Но официальной информации о подписании контракта с легендарным уральским хоккеистом нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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