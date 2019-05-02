В Нижнем Тагиле женщина сбила мотоциклиста, он впал в кому (ФОТО)

В Нижнем Тагиле в ДТП тяжелые травмы получил мотоциклист. Авария произошла ночью на перекрестке Черноисточинского шоссе и улицы Бригадной.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 49-летняя женщина на автомобиле «Сузуки» выехала на красный и сбила мотоциклиста на «Хонда СБР 600». 25-летний парень с тяжелыми травмами госпитализирован, он в коме. Женщина отказалась проходить освидетельствование. Гаишники составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Теперь женщине грозит крупный штраф и лишение права управления автомобилем.

В ГИБДД также добавили, что за сутки в регионе произошло 28 аварий, где пострадали только транспортные средства. В первый день майских праздников поймали 67 пьяных за рулем.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 01.05.19

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