Два нетрезвых мужчины в Каменске-Уральском устроили стрельбу из окна

В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело по факту стрельбы из квартиры на девятом этаже жилого дома на улице Советской.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, о стрельбе в доме № 14 по улице Советской граждане сообщили сегодня в 05:45. Приехавшая на место полиция нашла на земле несколько гильз и определила квартиру, из которой стреляли. Мужчина, приоткрывший дверь, впустить стражей порядка и показать руки отказался. После нескольких устных предупреждений сотрудник полиции выстрелил в воздух. В результате мужчина был ранен рикошетом, его доставили в травмпункт. Других пострадавших нет.

«При досмотре квартиры обнаружены гильзы, газовый и сигнальный пистолеты, зарегистрированный гладкоствольный охотничий карабин и два магазина к нему, а также более 50 патронов разного калибра. По факту стрельбы органы внутренних дел Каменска-Уральского возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В интернет-сообществе «Подслушано в Каменске-Уральском» добавляют, что в квартире мужчина был с приятелем, а пострелять из окна они решили после застолья. Интернет-пользователи также отмечают, что в доме живет довольно много охотников.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 03.05.19

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