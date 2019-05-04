Мотоциклисты устроили открытие сезона

Сегодня в Екатеринбурге прошло открытие мотосезона. Как сообщили в клубе «Черные ножи», в честь этого состоялся мотопробег, который начался в 15:00 от традиционного сбора любителей двухколесных – ККТ Космос.

Затем байкеры проехали по улицам Горького, Первомайской, Пролетарской, Дзержинского, Царской, Толмачева, по проспекту Ленина, откуда свернули на Московскую и отправились на Объездную дорогу, а оттуда – на Кольцовский тракт, ЕКАД, Челябинский тракт.

Финишировали мотоциклисты в Кашино. Там пройдет праздник с пикником в честь открытия сезона, а вечером «мотобратья» вернутся в Екатеринбург – у них намечена вечеринка в концерт-холле «Свобода».

«Основная цель пробега – акцентировать внимание участников дорожного движения на мотоциклистах, скутеристах и велосипедистах, на изменившейся ситуации на дорогах», – отметили организаторы сегодняшних мотомероприятий в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.05.19

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