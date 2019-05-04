«Нива» сбила старика, который шел ночью по середине проезжей части

Накануне вечером на 53-м километре трассы между Екатеринбургом и Полевским случилось ДТП. 30-летний мужчина, который ехал за рулем «Нивы», сбил пожилого человека – мужчину 1937 года рождения.

Старик шел по середине проезжей части автодороги навстречу автомобилю. В результате аварии он выжил, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной головы и переломом правого бедра он был госпитализирован.

«Водитель ВАЗ 21214 имеет десятилетний водительский стаж категории «В», в момент ДТП был трезв. Он пояснил, что ехал со скоростью примерно 55-60 км/ч, когда увидел пешехода в темной одежде, движущегося по середине проезжей части. Водитель резко затормозил и вывернул руль влево, чтобы предотвратить ДТП, но избежать наезда не удалось. По факту ДТП будет проведено дознание», – сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Сычева

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