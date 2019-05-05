На Урал пришла аномальная жара

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение – на этот раз из-за жаркой и сухой погоды. В ближайшие дни ожидается температура воздуха до +25°С и выше. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более, отмечают метеорологи.

В МЧС предупреждают об опасности пожаров, особенно в лесах. Спасатели просят жителей области не выжигать траву, не разводить костры в ветреную погоду и не оставлять их без присмотра, не бросать горящие спички и непотушенные окурки на землю. При приготовлении шашлыков стоит соблюдать меры предосторожности: мангал с углями должен находиться на высоте 20 сантиметров от земли. Нельзя оставлять бутылки и осколки стекла, которые на солнце могут стать зажигательными линзами. В лесу не стоит бросать промасленный или пропитанный бензином или керосином обтирочный материал.

Садоводам рекомендуется не сжигать мусор с участка (ветки деревьев, сухая листва), а закладывать его в компостные ямы. Бытовой мусор необходимо вывезти на оборудованную мусорную площадку.

В случае возникновения пожара нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101 или единому номеру вызова экстренных служб – 112.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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