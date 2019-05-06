На Свердловскую область идут первые грозы

На этой неделе в Свердловской области ожидаются первые в этом году грозы. Как сообщает Уралгидрометцентр, сегодня и завтра температура воздуха продолжит повышаться. Сегодня днем в Екатеринбурге и области воздух прогреется до 20-25 градусов, возможны небольшие дожди. Завтра, 7 мая, наступит настоящая жара – до +28 градусов. А в среду, 8 мая, пройдут дожди с грозами, температура +23…+25.

Напомним, в МЧС предупреждают об опасности пожаров, особенно в лесах. Спасатели просят жителей области не выжигать траву, не разводить костры в ветреную погоду и не оставлять их без присмотра, не бросать горящие спички и непотушенные окурки на землю. При приготовлении шашлыков стоит соблюдать меры предосторожности: мангал с углями должен находиться на высоте 20 сантиметров от земли. Нельзя оставлять бутылки и осколки стекла, которые на солнце могут стать зажигательными линзами.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.05.19

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