В Екатеринбурге до сих пор не завершился отопительный сезон

Несмотря на аномальную жару, в Екатеринбурге продолжается отопительный сезон. На этой неделе синоптики прогнозируют рекордные +27 градусов – такая температура воздуха ожидается в среду, однако постановления главы Екатеринбурга о завершении ОЗС пока нет.

Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии, отметив, что, вероятно, оно появится в ближайшее время. Стоит напомнить, что, несмотря на погодные условия, документ, по которому в городе начинают отключать отопление, традиционно подписывают в середине мая, и фактически трубы остывают после 15 числа. Так, в 2018-м отопительный сезон завершился 14 мая. Годом ранее – 18 мая. В 2016 году – 17 мая.

Отметим, что в России действует постановление правительства, согласно которому отопительный сезон должен завершаться тогда, когда на протяжении пяти дней подряд среднесуточная температура составляет более +8 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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