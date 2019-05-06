российское информационное агентство 18+

Техподдержка 21-го века

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 мая 2019, 09:50 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Общегородской субботник перенесли на 8 мая

Стала известна дата общегородского субботника – мероприятия пройдут 8 мая, в среду. Он должен был пройти еще 27 апреля, но массовую уборку перенесли на неопределенный срок из-за того, что в намеченные выходные повалил снег. В администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что сотрудники мэрии, по традиции, отправятся расчищать дендрарий на улице 8 марта. Орджоникидзевская районка проведет субботник в Летнем парке на улице Кировоградской.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.19

Полиция не стала задерживать участников инцидента со стрелявшим из автомата депутатом Госдумы. / В Верхотурье детсад оштрафовали за воспитательницу, которая плеснула кипятком на ребенка. / Из-за катастрофы в Шереметьево несколько рейсов в Екатеринбург были отменены или опоздали. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,

Новости партнеров