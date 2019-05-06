Общегородской субботник перенесли на 8 мая

Стала известна дата общегородского субботника – мероприятия пройдут 8 мая, в среду. Он должен был пройти еще 27 апреля, но массовую уборку перенесли на неопределенный срок из-за того, что в намеченные выходные повалил снег. В администрации Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что сотрудники мэрии, по традиции, отправятся расчищать дендрарий на улице 8 марта. Орджоникидзевская районка проведет субботник в Летнем парке на улице Кировоградской.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.19

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