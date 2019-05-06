Тагильские феминистки собираются на шествие с ЛГБТ-флагами в День Победы

Феминистки Нижнего Тагила анонсировали акцию, которая пройдет в День Победы. «Присоединяетесь к нам! 9 мая мы пройдем по набережной с флагами свободных людей! К нам приедут сестры из многих городов России! Начало мероприятия в 12-00, собираемся у цирка и идем по набережной до отеля «Демидов плаза», – пишут они в группе «Феминистки Тагила». Акцию тагильчанки анонсировали под лозунгом «Мы победили фашизм, победим и сексизм». При этом мероприятия не согласовано с городскими властями – активистки не подавали уведомление в администрацию Нижнего Тагила.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.19

Общегородской субботник перенесли на 8 мая. / Полиция не стала задерживать участников инцидента со стрелявшим из автомата депутатом Госдумы. / В Верхотурье детсад оштрафовали за воспитательницу, которая плеснула кипятком на ребенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»