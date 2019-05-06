Радисты УрФУ анонсировали традиционное шествие к памятнику Попову

Завтра, 7 мая, в России отметят День радио. Как сообщили в пресс-службе УрФУ, студенты и выпускники радиофака Уральского федерального университета проведут традиционные мероприятия в этот день.

Праздник стартует с помывки памятника Александру Попову. Активисты приведут в порядок сквер рядом с монументом. Днем мероприятия продолжатся в здании института. «Выпускники радиофака встретятся с преподавателями, а студенты представят собственные разработки, реализованные в проектном обучении. Праздничное шествие студентов к памятнику Попову начнется от площади Кирова. Колонна с традиционными кричалками пройдет по пешеходной части проспекта Ленина. Их встретят выпускники радиофака, творческие коллективы университета и оркестр. Завершится торжественная часть концертом», – сообщили в пресс-службе вуза.

Отметим, что памятник будут мыть в 09:00, а шествие стартует в 20:30.

Шествие в День радио 7 мая 2018 г.

Екатеринбург, Елена Сычева

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